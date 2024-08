"Rainbow Family" im Harz: Einsatzkräfte unterbinden Ritualfeuer Stand: 19.08.2024 19:32 Uhr Seit einer Woche zelebrieren Hippies im Harz ihr jährliches "Rainbow Gathering". Die Behörden verbieten das illegale Campen im Landschaftsschutzgebiet. Heute läuft erneut ein Großeinsatz der Polizei - voraussichtlich die ganze Nacht.

"Unser Hauptziel ist die Verhinderung eines großen rituellen Feuers, das die 'Rainbow-Family' aus Anlass des heutigen Vollmondes zelebrieren möchte", heißt es in einer Mitteilung der Landkreise Göttingen und Goslar vom Montagabend. Die Gefahr eines Flächen- und Waldbrandes sei trotz des Regens der vergangenen Tage real, sagte Marlies Dornieden, Dezernentin für Sicherheit und Ordnung in der Göttinger Kreisverwaltung. Das Feuer zu unterbinden sei bisher erreicht worden, hieß es am frühen Abend. Die Landkreise gehen aber davon aus, dass der Einsatz von Polizei und Behörden noch die ganze Nacht andauern wird.

Hippies wollen Ritualfeuer zur Vollmondnacht entzünden

Die Landkreise Göttingen und Goslar hatten bereits vor einer Woche das Betreten des Landschaftsschutzgebietes zwischen Bad Grund und Clausthal-Zellerfeld per Allgemeinverfügung verboten. Einige Mitglieder der "Rainbow Family" hatten daraufhin das illegale Zeltlager verlassen. Andere sind geblieben - auch um die anstehende Vollmondnacht mit einem großen Ritualfeuer zu zelebrieren. "Feuer stellen für alle Personen, die sich in dem Bereich aufhalten, eine Gefahr dar und sind im Schutzgebiet generell verboten", heißt es in einer früheren Mitteilung der beiden Landkreise vom Montag.

Fahrzeuge werden abgeschleppt, Zelte entfernt

Neben dem Löschen der Feuerstellen lassen die Behörden auch wildgeparkte Fahrzeuge abschleppen. Im Ernstfall könnten diese Feuerwehr und Einsatzkräfte blockieren, heißt es von den Landkreisen. Außerdem würden die von den Camp-Teilnehmenden aufgestellten Zelte entfernt. "Das Zelten im Landschaftsschutzgebiet ist strengstens untersagt", sagte Landrat Alexander Saipa (SPD). Das gelte für alle - und somit auch für die Anhänger der "Rainbow Family". "Was dort seit über einer Woche aufgeführt wird, verstößt schlicht gegen geltendes Recht", so Saipa.

"Rainbow Family" zog von Malliehagental in den Harz

Das Zeltlager im Harz ist bereits das zweite, das die Hippies und Alternativen aufgeschlagen haben. Zunächst wollten rund 2.000 Personen ein "Rainbow Gathering" auf einer Wiese im Malliehagental bei Uslar (Landkreis Northeim) zelebrieren. Doch auch dort lag keine Genehmigung für das Zeltlager vor. Die Stadt Uslar erließ eine Allgemeinverfügung, die die Wiese in Malliehagental zwischen dem 14. und dem 20. August zur Sperrzone erklärte, woraufhin ein Teil der Gruppe in das Landschaftsschutzgebiet zwischen den Hahnebalzer Teichen zog.

Weitere Informationen "Rainbow Family" überrascht Gemeinde mit riesigem Camp auf Wiese Rund 2.000 Menschen wollten in Uslar zusammenkommen. Die Behörden drohten mit Räumung - nun wird das Camp abgebaut. (09.08.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 19.08.2024 | 19:30 Uhr