Stand: 09.12.2024 13:45 Uhr Radfahrer verursacht Unfall und greift dann zu Pfefferspray

Nach einem Unfall zwischen zwei Radfahrern in Braunschweig sucht die Polizei Zeugen. Die beiden Radfahrer waren den Angaben zufolge bei einem Überholmanöver am Donnerstag zunächst zusammengestoßen und später aneinander geraten. Bei dem Unfall war laut Polizei ein 37-Jähriger gestürzt, der unbekannte Unfallverursacher soll weitergefahren sein. Als die beiden Männer später an einer roten Ampel erneut aufeinander trafen, soll der Unbekannte den 37-Jährigen beleidigt und mit einem Pfefferspray attackiert haben. Danach sei er davongefahren, so die Polizei. Der Mann soll bis zu 1,75 Meter groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt und hager sein. Er soll kurze dunkle Haare haben und auf einem blau-schwarzen Fahrrad mit schwarzem Korb unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0531) 4763 935 entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig