Stand: 16.04.2025 10:41 Uhr Quartalsbericht: Sartorius mit Plus im neuen Geschäftsjahr

Der Laborzulieferer Sartorius aus Göttingen hat im ersten Quartal des Jahres bei Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, ist der Umsatz auf 883 Millionen Euro gestiegen (1.Quartal 2024: 819,6 Millionen Euro). Der Gewinn betrug 263 Millionen Euro (1.Quartal 2024: 234,4 Millionen Euro). Vorstandschef Joachim Kreuzburg sprach von einem sehr guten Start ins neue Jahr. Besonders gut verkaufen sich Verbrauchsmaterialien wie etwa Filter, das Geschäft mit Laborinstrumenten laufe schlechter, so das Unternehmen. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einem Umsatzplus von sechs Prozent. Mögliche US-Zölle könnten begrenzte Effekte haben, so Sartorius. Einen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit erwarte die Konzernleitung nicht. Zuletzt baute Sartorius zwei Standorte in den USA aus. Dort könnten viele Produkte hergestellt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.04.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen