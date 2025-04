Quartalsbericht: Sartorius mit Plus im neuen Geschäftsjahr Stand: 16.04.2025 13:23 Uhr Der Laborzulieferer Sartorius aus Göttingen ist nach eigenen Angaben erfolgreich in das Jahr 2025 gestartet. Im ersten Quartal habe das Medizintechnik-Unternehmen bei Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt.

Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, ist der Umsatz auf 883 Millionen Euro gestiegen (1.Quartal 2024: 819,6 Millionen Euro). Der Gewinn betrug 263 Millionen Euro (1.Quartal 2024: 234,4 Millionen Euro). Vorstandschef Joachim Kreuzburg sprach von einem sehr guten Start ins neue Jahr. Besonders gut verkaufen sich Verbrauchsmaterialien wie etwa Filter, das Geschäft mit Laborinstrumenten laufe schlechter, so das Unternehmen. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einem Umsatzplus von sechs Prozent.

Dax-Konzern hält Zölle aus den USA für "beherrschbar"

Gut ein Drittel seines Geschäfts macht Sartorius in Amerika, den größten Anteil davon in den USA. Probleme durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump erwartet der Dax-Konzern nicht. Kurzfristig könnten sich mögliche Zölle zwar auswirken. Das werde aber keinen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit haben, so Kreuzburg. Sartorius hat vier eigene Werke in den USA. Dort könne die Hälfte der Produkte für Amerika hergestellt werden. Außerdem sehe Kreuzburg gute Chancen, mögliche Zölle an die Kunden weiterzugeben: "Insofern halten wir das Thema für beherrschbar", sagt der Sartorius-Chef.

