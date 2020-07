Stand: 29.07.2020 14:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Quad-Unfall: Vater tot, Tochter schwer verletzt

Ein Quad-Fahrer ist bei einem Unfall bei Rhumspringe (Landkreis Göttingen) tödlich verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei war der 45-Jährige am Dienstagabend auf einem Feldweg unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Er prallte frontal gegen einen Erdhügel. Seine zwölfjährige Tochter, die als Sozia ebenfalls auf dem Quad saß, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

