Stand: 17.11.2023 08:46 Uhr Punkte von Payback-Nutzern geklaut - Staatsanwaltschaft ermittelt

Drei Verdächtige sollen wiederholt Zugriff auf Nutzerkonten und Zugangsdaten von Payback-Kunden erlangt haben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel ermitteln wegen Computerbetrugs und Datenhehlerei. Die Täter werden verdächtigt, die gestohlenen Punkte bei Einkäufen in Geschäften oder online eingesetzt zu haben, so die Polizei. Der Tatzeitraum erstrecke sich von Januar bis März 2023. In Deutschland nutzen viele Millionen Menschen das Bonusprogramm Payback. Alle Betrugsopfer würden zeitnah per E-Mail von den ermittelnden Behörden angeschrieben, so die Polizei.

