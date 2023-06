Stand: 01.06.2023 10:02 Uhr Prozessbeginn nach Raubüberfall mit Vorschlaghammer

Vor dem Landgericht Braunschweig beginnt heute ein Prozess gegen einen 46-Jährigen. Er soll vor drei Jahren mit einem Vorschlaghammer Supermärkte im ländlichen Raum überfallen haben. Es waren unter anderem Supermärkte in Grasleben (Landkreis Helmstedt) und Schöppenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) betroffen. Der Angeklagte soll jeweils kurz vor Feierabend in die Läden eingedrungen sein. Mit einem Vorschlaghammer und einer Pistole soll er in Grasleben zwei Verkäuferinnen gezwungen haben, das Büro zu öffnen und ihm das Bargeld zu geben. In Schöppenstedt tat er so, als habe er einen brutalen Komplizen, der nicht lange fackele. Das Opfer öffnete vor Angst den Tresor und übergab ihm den Inhalt.

