Stand: 12.08.2024 15:19 Uhr Prozess: 34-Jähriger soll DJ Ohrmuschel abgebissen haben

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 34-Jährigen vor, im Februar 2024 in einem Göttinger Club einem DJ die linke Ohrmuschel abgebissen zu haben. Der Mann steht dafür seit Montag vor dem Amtsgericht Göttingen. Die Ohrmuschel konnte zunächst wieder angenäht werden, entzündete sich dann aber und wurde abgestoßen. Die Staatsanwaltschaft wertet den Biss ins Ohr als schwere Körperverletzung. Zu Beginn des Prozesses erklärte der 34-Jährige, dass er in jener Nacht viel getrunken und auch Ecstasy konsumiert habe. Der Richter setzte den Prozess für eine erneute psychiatrische Begutachtung aus. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Angeklagte bei der Tat vermindert schuldfähig gewesen sei. Der Angeklagte hat bereits diverse Vorstrafen, zudem wurde wegen seiner Alkohol- und Drogenabhängigkeit die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min