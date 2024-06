Stand: 20.06.2024 09:05 Uhr Proteste im Hörsaal: CDU-Politikerin muss Vortrag abbrechen

Die Bundestagsabgeordnete Mareike Wulf (CDU) hat am Mittwochabend einen Vortrag an der Universität Göttingen aufgrund von lautstarken Protesten abbrechen müssen. Das teilte der Veranstalter, der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) Göttingen mit. Demnach sollte Wulf über das Gesetz zur Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag sprechen. Laut RCDS wurde der Hörsaal jedoch von circa 100 Personen gestürmt, die mit Trillerpfeifen, lauter Musik und Gebrüll die Veranstaltung störten. Der Vortrag wurde daraufhin abgebrochen und Wulf unter Polizeischutz nach draußen geführt. Der RCDS Göttingen, der Landesverband und auch Kreisverband Göttingen der Jungen Union verurteilten die Proteste. In einer E-Mail an Göttinger Pressevertreter begründeten die Protestierenden ihr Handeln. Sie hätten transgender-feindliche Kritik hinter dem Vortrag vermutet, heißt es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochschule CDU