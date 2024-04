Stand: 09.04.2024 09:50 Uhr Protest in Herzberg: Bauarbeiter legen Arbeit nieder

Bauarbeiter wollen am Dienstag im Konflikt um höhere Löhne auf einer "Protest-Baustelle" in Herzberg (Landkreis Göttingen) Druck auf die Arbeitgeber aufbauen. Die Gewerkschaft IG Bau wirft den Unternehmern auch in Südniedersachsen vor, seit zwei Jahren satte Gewinne einzufahren, zugleich aber den Bauarbeitern nicht genug zu bezahlen. Deshalb fordert die Gewerkschaft 500 Euro mehr pro Monat für alle, vom Bauhelfer bis zum Polier, für den Kranfahrer, Straßenbauer und die Büroangestellten. Die Bauunternehmer lehnen die Forderungen ab. Heute gehen in Wiesbaden die Tarifgespräche über höhere Löhne am Bau in die dritte Runde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.04.2024 | 06:30 Uhr