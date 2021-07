Projekt der TU Braunschweig: Auto parkt selbst im Parkhaus Stand: 01.07.2021 16:29 Uhr Können speziell ausgerüstete Autos autonom in Parkhäusern rangieren und parken? Das haben Wissenschaftler der Technischen Universität Braunschweig (TU) erforscht. Ihre erste Bilanz fällt positiv aus.

Erprobt wurde das seit Dezember laufende "SynCoPark"-Projekt (Synergien aus Kooperation und Standardisierung im herstellerunabhängigen automatisierten Parken) im Forschungsparkhaus am Flughafen Braunschweig sowie im Parkhaus der Elbphilharmonie in Hamburg. Dies habe man "exzellent" beherrscht, sagte Projektleiter Roman Henze vom Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) der TU Braunschweig am Donnerstag. Das sei der Beweis dafür, dass die entwickelten Technologien und Kommunikationsschnittstellen allgemein anwendbar seien, so Henze.

Technik soll unabhängig vom Hersteller funktionieren

Das SynCoPark-Projekt soll den Angaben zufolge herstellerunabhängig digitale Autotechnologie, intelligente Parkhausinfrastruktur und Smartphone-Apps nutzen, um Autos zu rangieren und einzuparken. Das gestellte Szenario sieht zudem vor, dass das Auto nicht nur am Parkhaus abgegeben werden kann, sondern auch bereit steht, wenn man vom Einkaufen, Kino oder Konzert zurückkommt. Dies soll funktionieren, indem der Wagen auf Kommando selbständig in die Parklücke und wieder zum Eingang fährt.

Förderungen vom Bundesverkehrsministerium

Perspektivisch soll die Technik auch in bereits vorhandenen Parkhäusern genutzt werden können. Dafür sollen Nachrüstmöglichkeiten entwickelt werden. Das SynCoPark-Projekt wird vom Bundesverkehrsministerium mit 2,5 Millionen Euro gefördert.

