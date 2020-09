Stand: 26.09.2020 10:02 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Probleme mit Reserverad: Rückruf bei VW Amarok?

In weltweit 200.000 Pick-ups Amarok gibt es laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Probleme mit der Fixierung des Reserverads. Es geht um Autos der Baujahre 2016 bis 2020. Nach aktuellem Stand seien in Deutschland etwa 9.000 Fahrzeuge betroffen. Bislang sei in diesem Zusammenhang ein Unfall aus Argentinien bekannt. "Starke Staubeinträge können etwa dazu führen, dass die Winde nicht hält", hieß es von VW. Nach Angaben des Wolfsburger Autobauers ist der Rückruf noch nicht angelaufen.

