Stand: 30.08.2021 08:12 Uhr Positive Bilanz der Kulturmeile in Wolfsburg

Knapp zwei Monate lang war die Wolfsburger Innenstadt eine Kulturmeile - gestern endeten die Kulturwochen SommerSinne. Besucher konnten bis zum Abend Konzerte und Ausstellungen besuchen - und auch trotz hoher Inzidenz am verkaufsoffenen Sonntag durch Geschäfte bummeln. Trotz des mitunter schlechten Wetters ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz: Die Besuchszahlen in diesem Jahr seien sowohl für die Händler als auch mit Blick auf das Kulturprogramm äußerst zufriedenstellend, sagte Jens Hofschröer von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing (WMG). Und auch die neue Corona-Verordnung machte einem feierlichen Abschluss der SommerSinne keinen Strich durch die Rechnung: In der Stadt gilt seit der neuen Regeln vom vergangenen Mittwoch die Warnstufe 1, die Geschäfte durften also uneingeschränkt öffnen. Zutritt zum Veranstaltungsgelände hatte aber nur, wer geimpft, genesen oder getestet war. Außerdem mussten alle Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen.

