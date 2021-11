Stand: 22.11.2021 15:21 Uhr Polizist verletzt - Bodycam-Bilder werden ausgewertet

In Göttingen soll ein 31-Jähriger bei einer Polizeikontrolle auf Beamte losgegangen sein und einen von ihnen verletzt haben. Nach Angaben der Polizei sollte der Mann in der Nacht zu Sonntag im Zusammenhang mit einer zuvor gemeldeten Körperverletzung kontrolliert werden. Er sei alkoholisiert gewesen und habe die Beamten angeschrien und beleidigt. Als ein Beamter den 31-Jährigen zu Boden gebracht hatte, griff dieser dem Polizisten ins Gesicht und verletzte ihn am Auge, wie es weiter heißt. Weitere Funkstreifen eilten zur Unterstützung zum Markt. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Einsatz von einem der Beamten mit einer Bodycam aufgezeichnet, so die Polizei. Die Auswertung des Videomaterials stehe noch aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min 2211 15BS

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.11.2021 | 15:00 Uhr