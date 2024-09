Stand: 30.09.2024 14:20 Uhr Polizei verhindert durch Videoüberwachung größere Schlägerei

Die Polizei Wolfsburg hat mit Dank eines Überwachungsvideos am Sonntagmorgen in der Kneipenmeile "Kaufhof" eine größere Schlägerei verhindern können. Die Kameras hatten einen Tumult zwischen zwei Gruppen aufgenommen. Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen losgeschickt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Streit zwischen zwei Personen zu eskalieren drohte und trennte die beiden. Ein 40-Jähriger, der nach Polizeiangaben offensichtlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, leistete allerdings erheblichen Widerstand. Dabei verletzte er drei Polizisten leicht. Einem Beamten schlug der Mann mit der Faust ins Gesicht. Im Polizeiauto randalierte er weiter. Der 40-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Der Streit war nach bisherigen Ermittlungen aus einer Feierlaune heraus im Verlauf der Nacht entstanden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.09.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg