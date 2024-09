Stand: 24.09.2024 15:01 Uhr Polizei sucht Zeugen: Brand im ehemaligen Bahnhof in Bad Sachsa

In den Kellerräumen des ehemaligen Bahnhofsgebäudes in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Polizei Göttingen am Dienstag mit. Ein Anwohner hatte den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Wie der Brand entstanden ist, sei bisher unklar. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Demnach entstand ein Sachschaden, der auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Die Polizei hat den Ort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Wer Hinweise zum Feuer geben kann, soll sich bei der Polizei Bad Lauterberg unter der Telefonnummer (05524) 96 30 melden.

