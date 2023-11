Stand: 15.11.2023 08:40 Uhr Polizei stoppt zwei Falschfahrer im Süden von Niedersachsen

Am Wochenende haben Falschfahrer die Polizei in Göttingen und bei Herzberg (Landkreis Göttingen) beschäftigt. Am vergangenen Samstagabend fuhr nach Polizeiangaben ein 73-Jähriger mit seinem Auto auf der Bundesstraße 27 bei Göttingen auf der falschen Seite Richtung Autobahn 7. Mehrere Streifenwagen stoppten den Mann, so die Polizei. Es blieb bei Blechschäden, verletzt wurde niemand. In der Nacht zu Montag musste eine Streife dann den Wagen eines 78 Jahre alten Mannes anhalten. Der Senior war auf der Bundesstraße 243 von Herzberg nach Osterode (Landkreis Göttingen) auf der falschen Fahrbahn unterwegs. Kurz vor der Abfahrt nach Bad Grund (Landkreis Göttingen) konnte auch dieser Geisterfahrer gestoppt werden. Der Senior soll auf die Beamten einen verwirrten Eindruck gemacht haben. Beide Falschfahrer mussten den Führerschein abgeben.

