Stand: 02.07.2024 08:20 Uhr Polizei schnappt vier Diebe - dank aufmerksamer Zeugen

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag in Wolfsburg vier mutmaßliche Diebe festgenommen. Sie sollen zuvor in Königslutter (Landkreis Helmstedt) einen Firmenwagen aufgebrochen und Werkzeug gestohlen zu haben. Nach Angaben der Polizei hatten dies Zeugen bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei verfolgte die Tatverdächtigen über die A39. In Wolfsburg konnten die Beamten den Wagen der Verdächtigen stoppen. Die Polizei ermittelt, ob die Festgenommenen für weitere Diebstähle verantwortlich sind.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.07.2024 | 06:30 Uhr