Stand: 17.11.2023 17:06 Uhr Polizei nimmt mutmaßliche Drogenbande fest

Die Polizei Wolfenbüttel hat zwei mutmaßliche Heroin-Dealer nach mehreren Hausdurchsuchungen in Niedersachsen festgenommen. Die Drogen-Razzia fand am Donnerstag in insgesamt fünf Wohnungen in Goslar und Wolfenbüttel statt, teilte die Polizei mit. Demnach richteten sich die Ermittlungen gegen vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 33 und 56 Jahren - sie waren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handelns mit Heroin ins Visier der Behörden geraten. Bei zwei Personen habe sich der Tatverdacht konkretisiert, so die Polizei. Der Haftrichter prüft nun, ob die festgenommen, mutmaßlichen Drogen-Dealer in Untersuchungshaft kommen. Nach Polizeiangaben wurden in allen Wohnungen Beweise sichergestellt - unter anderem ein Kilo Heroin, Streckmittel im Kilobereich und Bargeld in einer szenetypischen Stückelung. Zudem war eine sechste, nicht tatverdächtige Person während der Razzia überprüft worden, teilte die Polizei mit. Nach ihr wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl gefahndet.

