Polizei muss illegale Party zweimal auflösen

Gleich zweimal musste die Polizei am Wochenende in Salzgitter anrücken. Anwohner hatten sich über eine laute Party in einer Wohnung beschwert. Vor Ort entdeckten die Beamten mehr als 40 Gäste, die eine Verlobung feierten. Weil alle gegen die Corona-Auflagen verstoßen hatten, wurde gegen sie ein Verfahren eingeleitet und die Feier aufgelöst. Wenig später mussten die Polizisten erneut anrücken. Zehn Gäste hatten die Feier nämlich nur wenige Straßen weiter in eine andere Wohnung verlagert. Diesmal beendeten die Beamten die Party endgültig.

