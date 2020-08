Stand: 24.08.2020 10:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei meldet drei neue Klebstoff-Attacken

Die Attacken mit Klebstoff auf Autos in Wolfsburg reißen nicht ab. Wie die Polizei mitteilte, wurden bis einschließlich Sonntag drei weitere mit Klebstoff beschmierte Autos gemeldet. Der Kleber sei teils großflächig auf den Wagen verteilt gewesen, so die Polizei. Die Taten ereigneten sich den Angaben zufolge im Lauf der vergangenen Woche. Bereits am Dienstag hatten vier weitere Autobesitzer festgestellt, dass ihre Wagen mit Klebstoff beschädigt worden waren. Die Serie von Klebstoff-Attacken in Wolfsburg dauert seit drei Jahren an. Laut Polizei wurden inzwischen insgesamt fast 600 Taten gemeldet. Der Gesamtschaden liegt bei fast zwei Millionen Euro.

