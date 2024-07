Stand: 31.07.2024 07:34 Uhr Polizei macht größten Kokainfund im Raum Braunschweig

Die Polizei hat bei einem Großeinsatz in der Innenstadt von Braunschweig am Montagabend mehrere Häuser durchsucht und dabei eine große Menge an Drogen gefunden. Das teilte die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig gestern mit. Die Polizisten hätten mehrere Tatverdächtige festgenommen und einen sechsstelligen Bargeldbetrag beschlagnahmt. Um welche Menge Kokain es sich handele, sei noch nicht bekannt. Details will die Kriminalinspektion Braunschweig heute Vormittag bei einer Pressekonferenz bekannt geben. Nach ersten Angaben der Ermittler handelt es sich aber um den größten jemals gemachten Kokainfund im Landgerichtsbezirk Braunschweig.

