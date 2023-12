Stand: 06.12.2023 14:58 Uhr Drogendealer aufgeflogen? Mehrere Kilo Rauschgift beschlagnahmt

Die Polizei hat Ende November die Wohnungen zweier mutmaßlicher Drogendealer in Göttingen durchsucht und dabei mehrere Kilogramm Rauschgift beschlagnahmt. Es hatte Hinweise darauf geben, dass die beiden Verdächtigen im Alter von 32 und 33 Jahren arbeitsteilig Drogen herstellen und verkaufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einsatzkräfte stellten demnach unter anderem 2,2 Kilogramm Amphetamin, etwa 1,3 Kilogramm Cannabis, Ecstasy-Pillen, mehrere Tausend Euro "mutmaßliches Dealergeld" und weitere Beweismittel sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen seien die beiden Verdächtigen vor Ort entlassen worden. Die Ermittlungen gegen sie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

