Stand: 05.10.2023 07:20 Uhr Polizei kommt wegen Ruhestörung - und entdeckt Hanfplantage

In Burgdorf bei Salzgitter (Landkreis Wolfenbüttel) ist eine Cannabis-Plantage aufgeflogen. Die Polizisten waren Anfang der Woche eigentlich wegen einer gemeldeten Ruhestörung vor Ort, wie sie am Mittwoch mitteilten. Dann fanden die Beamten in dem Wohnhaus die professionelle Indoor-Hanf-Plantage. Drei Männer im Alter von 23, 25 und 31 Jahren wurden festgenommen und sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Drogen "in nicht geringer Menge" und weitere Gegenstände seien sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. Polizei und Technisches Hilfswerk transportierten die Plantage ab.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.10.2023 | 07:30 Uhr