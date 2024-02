Stand: 21.02.2024 21:35 Uhr Polizei fahndet mit Überwachungsvideo nach mutmaßlichem Betrüger

Die Polizei in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) fahndet mithilfe von Überwachungsvideos und -fotos nach einem mutmaßlichen Betrüger. Der Mann soll einen anderen durch eine Betrugsmasche um 8.000 Euro erleichtert haben. Ersten Ermittlungen zufolge gab sich der Unbekannte am Telefon als Bankmitarbeiter aus und kam so an die Daten des Mannes. So konnte er mehrere Überweisungen und Einkäufe vom Konto des Mannes tätigen. Dabei bediente sich der Unbekannte laut Polizeiangaben durch eine veränderte Rufnummeranzeige der echten Telefonnummer einer Bank im Harz. Das Video, das den mutmaßlichen Betrüger in einer Tankstelle zeigt, kann auf der Webseite der Polizei Göttingen angesehen werden. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, sich unter der Telefonnummer (05524) 96 30 zu melden. Die Polizei rät, am Telefon niemals sensible persönliche Daten preiszugeben oder aufgrund eines Anrufes eine Überweisung zu tätigen.

