Stand: 26.08.2024 12:59 Uhr Polizei fahndet mit Foto nach mutmaßlichem Handtaschenräuber

Mehr als vier Monate nach einem Raubüberfall auf eine 87 Jahre alte Frau in Braunschweig fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Dazu veröffentlichten die Ermittler ein Foto des Verdächtigen. Der Mann soll der Seniorin am Abend des 8. April im Stadtteil Mascherode kurz nach dem Aussteigen aus einem Bus auf der Straße die Handtasche entrissen haben. Dabei stürzte die 87-Jährige und verletzte sich leicht. Der etwa 1,90 Meter große Täter flüchtete anschließend zu Fuß. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei in Braunschweig unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 entgegen.

