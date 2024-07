Stand: 12.07.2024 08:27 Uhr Polizei Gifhorn erwischt Einbrecher direkt vor der Tür

Die Polizei Gifhorn hat in der Nacht einen Einbrecher am Dorfgemeinschaftshaus in Wedelheine bei Meine festgenommen. Die Betreiber der Anlage hatten die Polizei gerufen, weil sie von Überwachungskameras alarmiert wurden. Der Tatverdächtige aus Braunschweig verließ gerade die Anlage, als ihn vor der Tür bereits acht Polizeibeamte erwarteten. Die Beamten fanden im Rucksack des Mannes unter anderem ein Sparschwein, etwas Bargeld und alkoholische Getränke aus dem Dorfgemeinschaftshaus, in dem auch eine Vereinskneipe untergebracht ist. Um in das Gebäude zu gelangen, habe der Mann vermutlich ein Fenster aufgehebelt, sagte ein Polizeisprecher. Der 30-Jährige sei bereits zuvor wegen Drogen- und Einbruchsdelikte aufgefallen. Am Vormittag wird die Kriminalpolizei ermitteln, ob ein Zusammenhang zu weiteren Einbrüchen in Dorfgemeinschaftshäuser besteht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.07.2024 | 06:30 Uhr