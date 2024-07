Stand: 21.07.2024 11:15 Uhr Pkw kollidiert mit Bus und Baum - eCall alarmiert Rettungsdienst

Ein Nahverkehrsbus und ein Auto sind am Samstagnachmittag in Braunschweig zusammengestoßen. Bei dem Unfall auf der Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Waggum und Bevenrode wurden drei Menschen verletzt. Laut Feuerwehr alarmierte das automatische Notrufsystem eCall in dem E-Auto die Rettungsdienste. Ein weiterer Notruf sei vom Busunternehmen eingegangen, hieß es. Die Einsatzkräfte seien deshalb zunächst von einer großen Zahl an Verletzten ausgegangen. "Am Einsatzort entspannte sich die Lage schnell", teilte die Feuerwehr mit. "Es gab drei Verletzte, wobei nur ein Patient ins Krankenhaus transportiert werden musste." Der Pkw war nach dem Zusammenstoß gegen einen Straßenbaum geprallt und schließlich in einem Graben zum Stehen gekommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min