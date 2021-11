Stand: 27.11.2021 13:03 Uhr Paul-Lincke-Ring: Verleihung an Max Mutzke verschoben

Die für den 4. Dezember geplante Übergabe des Paul-Lincke-Rings 2021 der Stadt Goslar an den Musiker Max Mutzke wird wegen der Corona-Infektionslage nicht stattfinden. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, teilte eine Stadtsprecherin mit. Der nach dem in Goslar-Hahnenklee begrabenen Komponisten Paul Lincke benannte Ring geht an Künstler, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik verdient gemacht haben. Die Auszeichnung ist nicht dotiert. Zu den Preisträgern gehören unter anderen Udo Jürgens (1981), Ralf Siegel (1983), Peter Maffay (1995), Udo Lindenberg (2003), Helge Schneider (2016), Wolfgang Niedecken (2017) und Bosse (2019).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.11.2021 | 14:00 Uhr