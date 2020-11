Stand: 10.11.2020 18:22 Uhr Obduktion bestätigt gewaltsamen Tod von 34-jähriger Frau

Nachdem eine 34-jährige Frau am Montagmorgen tot in ihrer Wohnung in Helmstedt gefunden worden ist, liegt das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung vor. Demnach habe sich der Verdacht bestätigt, dass "äußere Gewalteinwirkung auf den Oberkörper todesursächlich war", so die Polizei. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. 15 Beamte sollen unter anderem Zeugen befragen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die 34-Jährige war am Montagmorgen leblos in der Wohnung in Helmstedt gefunden worden. Ein Angehöriger hatte den Notruf gewählt. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Opfers feststellen.

VIDEO: Tote Frau in Helmstedt entdeckt - Mordkommission ermittelt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.11.2020 | 17:00 Uhr