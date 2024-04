Obdachloser in Wohnung in Peine offenbar stundenlang gequält Stand: 15.04.2024 13:50 Uhr In Peine sollen drei Männer und eine Frau einen Obdachlosen stundenlang gequält und misshandelt haben. Laut Polizei soll sich die Gruppe aus dem "Trinker-Milieu" gekannt haben.

Laut Polizei hatte ein Zeuge in Langenhagen (Region Hannover) die Beamten alarmiert: Er hatte von einem Bekannten aus Peine Fotos und Videos geschickt bekommen, auf denen zu sehen war, wie ein Mann von anderen geschlagen und beleidigt wird. Außerdem "soll auf diese Person auch uriniert worden sein", so die Polizei. Daraufhin seien am frühen Samstagabend die Kolleginnen und Kollegen in Peine informiert worden.

Beteiligte waren "erheblich alkoholisiert"

Wie die Polizei mitteilte, haben die Einsatzkräfte den Tatort auf den Videos erkannt und das 42 Jahre alte Opfer aus der Wohnung geholt. Alle Beteiligten seien demnach "augenscheinlich und zum Teil erheblich alkoholisiert" gewesen. Die Misshandlungen sollen sich möglicherweise "über zwei Stunden hingezogen haben", heißt es von der Polizei.

Verdächtige und Opfer kannten sich

Ersten Erkenntnissen zufolge kennen sich die Verdächtigen und das Opfer aus dem "Trinker-Milieu". Der 42-Jährige sei daher in die Wohnung eingeladen worden, sagte Polizeisprecher Malte Jansen dem NDR Niedersachsen. Der wohnungslose Mann wurde demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die vier Beschuldigten - drei Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 31 Jahren - wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei ermittelt und übergibt den Fall dann an die Staatsanwaltschaft Hildesheim.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.04.2024 | 13:00 Uhr