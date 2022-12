Stand: 14.12.2022 07:18 Uhr OVG verhandelt Klage gegen Windpark-Pläne bei Gifhorn

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg beschäftigt sich am Mittwoch mit dem Streit um mögliche Windräder in Seershausen in der Gemeinde Meinersen (Landkreis Gifhorn). Der zuständige Regionalverband Großraum Braunschweig hatte 2019 Gebiete festgelegt, in denen größere Windenergieanlagen gebaut werden dürfen. So wurde auch eine Fläche in Seershausen als Vorranggebiet eingestuft, auf dem ein Windpark entstehen soll. Gegen die Pläne haben die Samtgemeinde und Gemeinde Meinersen geklagt. Der Standort sei ungeeignet, weil er an einer Bundeswehr-Tiefflugstrecke für Hubschrauber liege, heißt es aus dem Rathaus in Meinersen. Zudem werde der Mindestabstand zwischen den einzelnen Vorranggebieten nicht eingehalten. Ob das OVG noch am Mittwoch über den Windpark-Streit entscheidet, ist unklar. Ein Urteil hätte Signalwirkung, denn es gibt weitere Klagen gegen geplante Windräder in der Region Braunschweig, etwa in Süpplingen im Landkreis Helmstedt.

