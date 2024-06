Stand: 24.06.2024 13:00 Uhr Northeim: Sitzungssaal im Kreishaus für 850.000 Euro saniert

Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (SPD) hat am Freitag den frisch sanierten Sitzungssaal im Northeimer Kreishaus wiedereröffnet. Der Landkreis Northeim teilte am Montag mit, dass die Sanierung insgesamt 850.000 Euro gekostet hat. Wegen eines Wasserschadens war der Saal bereits seit Sommer 2019 gesperrt. Der in die Jahre gekommene Raum sollte daraufhin zunächst vollumfänglich saniert werden, bevor er wieder genutzt wird, heißt in der Mitteilung des Landkreises weiter. Der Saal ist nun mit moderner Heiz- und Kühltechnik ausgestattet. Auch Equipment für Videokonferenzen, wie zum Beispiel Kameras und Mikrofone wurden installiert und sollen digitale Kreistagssitzungen ermöglichen.

