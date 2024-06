Stand: 06.06.2024 09:21 Uhr Northeim: Kleinkind von Auto angefahren und schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag ist in Northeim ein fünfjähriges Kind bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Northeim mit. Das Kind stand mit seiner Familie zunächst am linken Straßenrand und lief dann zwischen geparkten Autos hindurch auf die Straße. Die 62-jährige Autofahrerin bemerkte den Angaben zufolge plötzlich ein Knallgeräusch. Das Kind wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht.

