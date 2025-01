Niedersachsen: Schnee sorgt weiter für Glätte und Zugverspätungen Stand: 10.01.2025 08:45 Uhr Schneefälle haben in Teilen Niedersachsens zu Hunderten Unfällen geführt. Die Lage auf den Straßen hat sich inzwischen beruhigt, Züge sind jedoch weiterhin verspätet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte.

Bis zum Vormittag kann es laut DWD in ganz Niedersachsen zu Frost sowie zu glatten Straßen und Wegen kommen. Das Verhalten im Straßenverkehr solle dementsprechend angepasst werden. Wegen des Wintereinbruchs rät die Polizei, das eigene Fahrzeug vor Fahrtantritt gut zu checken - nicht mit Sommerreifen loszufahren und auch die Winterreifen auf die vorgeschriebene Profiltiefe zu überprüfen.

Gestern hatten Schnee und Glätte zu zahlreichen Unfällen in Niedersachsen geführt. Allein in den Landkreisen Hildesheim, Hameln-Pyrmont, Schaumburg, Nienburg und Holzminden waren es laut Polizei insgesamt 250. In allen Fällen waren es kleinere Unfälle mit Blechschäden. Bis spät in die Nacht war die A7 ab Seesen nach Göttingen voll gesperrt. Dort war ein Sattelzug umgekippt. Im Landkreis Hildesheim war ein Linienbus auf schneeglatter Fahrbahn in einen Graben gerutscht. Die fünf Insassen und der Busfahrer blieben unverletzt. Auch bei Gifhorn war ein mit 15 Fahrgästen besetzter Linienbus in einen Graben gerutscht. Verletzt wurde niemand. Im Landkreis Helmstedt waren mehrere Bäume durch die Schneelast umgekippt. Die Feuerwehr musste sie von den Straßen räumen.

Zugverkehr: Einschränkungen auf mehreren Regio-Linien

Beim Zugverkehr führt das anhaltende Winterwetter auch heute zu Einschränkungen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sind in Niedersachsen folgende Verbindungen betroffen (Stand: 10.01.2025, 07:07 Uhr):

RB 46 (Braunschweig Hbf – Herzberg (Harz): Die Züge Richtung Braunschweig beginnen/enden in Gittelde und die Züge Richtung Herzberg (Harz) beginnen/enden vorzeitig in Salzgitter-Ringelheim. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

RB 80/81 (Göttingen/Bodenfelde – Nordhausen): Vereinzelt entfallen die Züge zwischen Northeim (Han) und Bodenfelde. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

RB 82 (Göttingen – Kreiensen – Bad Harzburg): Die Züge aus/in Richtung Göttingen enden/beginnen vorzeitig in Kreiensen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Die Bahn spricht von einer Reiseverlängerung von bis zu 60 Minuten und empfiehlt Reisenden, sich auf der Webseite oder in der App "DB Navigator" über Verspätungen und Zugausfälle zu informieren und gegebenenfalls andere Verkehrsmittel zu nutzen.

Viele Verspätungen und Ausfälle im Nahverkehr

Auswirkungen hatte das Winterwetter gestern auch für Fahrgäste von Bussen. So war in der Region Hannover der Busverkehr von Regiobus eingestellt, teilten die Verkehrsbetrieb Üstra mit. Zuvor war es zu Verspätungen und Ausfällen gekommen. Buslinien im Stadtverkehr der Üstra verkehrten demnach mit teils erheblichen Verspätungen und vereinzelten Ausfällen. Auch bei der Stadtbahn hatte es vereinzelt Verspätungen gegeben, so die Üstra. Seit heute Morgen verkehren die Busse in der Region Hannover wieder. Die S-Bahn Hannover meldete am Abend mehrere witterungsbedingte Weichenstörungen, die zu Verspätungen sowie Ausfällen führten. Geplante Schienenersatzverkehre in den Bereichen Langenhagen/Flughafen und Weetzen/Wennigsen fielen wegen des Wetters ebenfalls aus. Auch in Hildesheim und Göttingen wurde der Busverkehr zeitweise eingestellt.

Laufen am Wurmberg bald die Skilifte?

Im Harz sind am Bocksberg in Hahnenklee und am Wurmberg die Rodelbahnen präpariert. In Torfhaus und an der Rathauswiese in Braunlage sind die Rodellifte geöffnet. Auch an vielen Orten im Harz können Kinder Schlitten fahren, auf den Hängen im Harz liegt ausreichend Schnee. In Sankt Andreasberg sollen Skifahrer ab Samstag erste Schwünge machen können. Auch am benachbarten Sonnenberg soll mindestens ein Skilift laufen. Erst am vergangenen Wochenende hatte es im Harz geschneit. Langlaufloipen sind nach Informationen des Harzer Tourismusverbandes aber noch nicht gespurt. Im Solling und in den Landkreisen Holzminden und Northeim liegen bereits mehr als zehn Zentimeter Schnee, wie der dortige Tourismusverband mitteilte. Das reiche für eine Rodelpartie, sagte eine Wirtin in Silberborn.

Schulausfall in drei Landkreisen

Im Landkreis sowie in der Stadt Göttingen sind alle Grundschulen, weiterführenden und berufsbildenden Schulen von Unterrichtsausfall betroffen. Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler sei sichergestellt, heißt es vom Landkreis. Auch an allen Schulen im Landkreis Northeim findet heute kein Unterricht statt. Das Wetter ließe einen sicheren Schulweg und eine sichere Schülerbeförderung nicht zu, hieß es in einer Mitteilung. Auch dort werde es für Schülerinnen und Schüler, die trotz des Unterrichtsausfalls zur Schule kommen, eine Notbetreuung geben. Im Landkreis Holzminden sind alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie die Grundschule Duingen und die Außenstelle Duingen der Oberschule Delligsen vom Unterrichtsausfall betroffen.

