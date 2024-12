Neunjähriger aus Niedersachsen stirbt bei Anschlag in Magdeburg Stand: 21.12.2024 17:55 Uhr Unter den Toten des Anschlags von Magdeburg ist nach NDR Informationen ein neunjähriger Junge aus Niedersachsen. Das Kind kam aus Warle im Landkreis Wolfenbüttel.

Der jüngere Bruder des getöteten Jungen wurde bei dem Anschlag leicht verletzt. Die Familie ist nach NDR Informationen bereits wieder zurück in ihrem Heimatort in der Samtgemeinde Elm-Asse, wo sich ein Notfallseelsorger der Samtgemeinde um sie kümmern soll.

Polizei-Präsenz auf Weihnachtsmärkten wird erhöht

Videos 3 Min Magdeburger Weihnachtsmarkt: Auto rast in Menschenmenge Die Behörden gehen von einem Anschlag aus. Reporterin Kerstin Ligendza beobachtet die Entwicklung. 3 Min

Bei der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden am Freitagabend fünf Menschen tödlich verletzt. Nach Polizeiangaben gab es rund 200 Verletzte. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) kündigte am Samstag an, die Zahl der Einsatzkräfte auf den Weihnachtsmärkten im Land zu erhöhen. Man werde gemeinsam mit den Veranstaltern der Weihnachtsmärkte etwaige neuralgische Punkte prüfen, so Behrens. Für die Menschen in Magdeburg sei es entsetzlich, dass sie die Tat erleben mussten.

