Weihnachtsmärkte wie Rostock und Greifswald beteiligten sich am Samstagabend an einer bundesweiten Schweigeminute für die Opfer des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Mindestens fünf Menschen starben bei dem Anschlag, mehr als 200 wurden verletzt. Nach NDR Informationen ist unter den Todesopfern ein Neunjähriger aus Niedersachsen.

Auf vielen Weihnachtsmärkten wurde am Samstagabend um kurz nach 19 Uhr inne gehalten - so auch in Rostock und Greifswald. 24 Stunden zuvor war ein Mann mit einem Mietwagen über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast. In Rostock läuteten um 19 Uhr die Glocken der Marienkirche für sechs Minuten. Anschließend versammelten sich Rostocker zu einem Gebet unter der Leitung von Schaustellerpastorin Elisabeth Lange und Stadtpastorin Maria Dietz. Sie hatten die Besucher dazu aufgerufen, Kerzen anzuzünden. Die Kirche war dadurch hell erleuchtet. Die Marienkirche liegt direkt am Rostocker Weihnachtsmarkt.

Einsatzkräfte auf Niedersachsens Weihnachtsmärkten verstärkt

Als Reaktion auf den Anschlag sollen in vielen norddeutschen Städten die Sicherheitsmaßnahmen auf den Weihnachtsmärkten erhöht werden. Auf den niedersächsischen Weihnachtsmärkten werden die Einsatzkräfte verstärkt, teilte Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Sonnabend in Hannover mit. Außerdem sollen mit den Veranstaltern noch einmal mögliche neuralgische Punkte geprüft werden. Die Sicherheitsmaßnahmen in Niedersachsen seien bereits sehr hoch gewesen. Nach aktuellem Stand gebe es keine direkten Bezüge der Magdeburger Tat nach Niedersachsen, heißt es. Mit der vergrößerten Zahl der Einsatzkräfte sollen die Besucherinnen und Besucher mehr Ansprechpartner auf den Märkten haben. In Celle hat die Stadt als zusätzliche Barriere vor dem Weihnachtsmarkt Sandsäcke aufgebaut.

Weil: "Hundertprozentigen Schutz gibt es nirgendwo"

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte am Samstagabend im NDR Fernsehen bei "Hallo Niedersachsen", die Menschen gingen nun wohl nicht mehr so unbeschwert auf die Weihnachtsmärkte wie vor dem Anschlag: "Natürlich macht das etwas mit dem Sicherheitsgefühl", sagte Weil. Seit dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz vor acht Jahren seien die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden, aber einen hundertprozentigen Schutz gebe es nicht, "nicht auf Weihnachtsmärkten und nirgendwo". Die Politik tue das, was sie könne. Man dürfe sich die Freude am Leben durch solche Akte nicht vergällen lassen, appellierte Weil.



Mehr Polizei auch auf schleswig-holsteinischen Weihnachtsmärkten

Auch Schleswig-Holstein hat die Polizeipräsenz auf den Weihnachtsmärkten des Landes nun erhöht. Es gebe zwar keine konkreten Hinweise, dass derartige Vorfälle auch im Norden geplant sein könnten, erklärte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). "Unabhängig davon sind unsere Einsatzkräfte aber natürlich auch mit den Verantwortlichen der Weihnachtsmärkte in den Orten in Schleswig-Holstein in einem engen Austausch, um die ohnehin hohen Sicherheitsvorkehrungen noch einmal zu überprüfen und gegebenenfalls zu verstärken." Dabei gehe es auch um die Zugänge der Weihnachtsmärkte. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zeigte sich entsetzt über die tödliche Attacke von Magdeburg: "In diesen dunklen Stunden stehen wir in Schleswig-Holstein an der Seite all jener, die von diesem Leid betroffen sind."

Sicherheitskonzepte in Mecklenburg-Vorpommern werden angepasst

"In enger Abstimmung werden - soweit erforderlich - bereits bestehende Sicherheitskonzepte nochmals angepasst", teilte das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin mit. "Ich bin erschüttert über den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg", schrieb Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf der Plattform X. Die Polizeipräsenz auf den Weihnachtsmärkten im Land werde verstärkt, kündigte Schwesig an. Weil die Bereitschaftspolizei aber auch ihre Kollegen in Sachsen-Anhalt unterstützt, werden Polizistinnen und Polizisten aus ihren Weihnachtsurlaub zurückkommen müssen. Schwesig dankte ihnen dafür.

Als Zeichen der Anteilnahme mit den Opfern hat das Innenministerium Trauerbeflaggung angeordnet. Sie gelte ab sofort bis einschließlich Montag an allen Dienstgebäuden des Landes. Auch alle Streifenwagen der Polizei würden mit Trauerflor ausgestattet.

Hamburg hat Polizeipräsenz auf Märkten sofort erhöht

Ein Sprecher der Hamburger Polizei sagte NDR 90,3, bereits am Freitagabend sei die Polizeipräsenz auf den Weihnachtsmärkten "sichtbar erhöht" worden. Innensenator Andy Grote (SPD) kündigte an, bestehende Sicherheitsvorkehrungen zu kontrollieren. "Das Attentat wenige Tage vor Weihnachten ist eine Tragödie für die Betroffenen und ein Angriff auf unsere freiheitliche Gesellschaft", schrieb etwa Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) auf der Plattform X.

Neunjähriger aus Niedersachsen unter den Todesopfern

Am Freitagabend war ein 50-jähriger Mann mit einem Mietauto in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefahren. Es gab fünf Tote, darunter ein neunjähriges Kind. Der Junge stammt nach NDR Informationen aus Niedersachsen. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der festgenommene Verdächtige ist ein Islam-Kritiker und Arzt aus Bernburg, der aus Saudi-Arabien stammt. Der Richter hat Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der 50-Jährige müsse wegen des Vorwurfs des fünffachen Mordes, mehrfach versuchten Mordes und mehrfacher gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Magdeburg mit.

