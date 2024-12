Neue Warnstreiks bei VW: IG Metall erhöht Druck auf Volkswagen Stand: 05.12.2024 19:01 Uhr Die IG Metall ruft für Montag zum zweiten flächendeckenden Warnstreik bei VW auf. Parallel zur vierten Tarifrunde soll es Arbeitsniederlegungen an neun von zehn deutschen VW-Standorten geben.

Das teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Im Vergleich zum ersten Warnstreik soll der Ausstand ausgeweitet werden: Statt zwei soll er diesmal vier Stunden dauern und erneut in jeder Schicht wiederholt werden. Betroffen sind neben den niedersächsischen Standorten in Wolfsburg, Hannover, Emden, Braunschweig und Salzgitter auch die Werke in Kassel-Baunatal, Zwickau und Chemnitz sowie die "Gläserne Manufaktur" in Dresden. Ausgenommen vom Warnstreik sei erneut nur der Standort Osnabrück.

Gewerkschaft will Druck erhöhen

"Rund 100.000 Warnstreikende haben Anfang Dezember ein lautes Signal an die VW-Chefetage gesendet: Zukunft statt Kahlschlag!", sagte Niedersachsens IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger mit Blick auf den ersten Warnstreik Anfang dieser Woche. "Wir werden nun am 9. Dezember nachlegen und so den Druck auf das Unternehmen am Verhandlungstisch erhöhen." Los geht es nach Gewerkschaftsangaben in Wolfsburg um 10.30 Uhr. Zwei Stunden später startet in der Volkswagen Arena die vierte Verhandlungsrunde zum VW-Haustarif.

Videos 3 Min VW-Mitarbeitende streiken gegen geplante Sparpläne Der wohl größte Arbeitskampf seit Jahren hat begonnen. An vielen Standorten stehen die Bänder still - auch in Niedersachsen. 3 Min

Allein knapp 50.000 Demonstrierende in Wolfsburg

Am vergangenen Montag hatten an neun der zehn deutschen VW-Standorte rund 98.650 Mitarbeitende ihre Arbeit niedergelegt. Allein in Wolfsburg nahmen den Angaben zufolge rund 47.000 Beschäftigte an einem Demonstrationszug durch das Stammwerk teil. Bei einer Kundgebung vor dem Vorstandshochhaus skandierten sie in Sprechchören "Streikbereit! Bundesweit!". Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo forderte in einer Rede von den Aktionären des Unternehmens einen größeren Beitrag in der Krise.

Bundesweit neun Standorte betroffen - Osnabrück war die Ausnahme

In dem Konflikt geht es um die Bezahlung der rund 120.000 Beschäftigten in den Werken der Volkswagen AG, wo ein eigener Haustarif gilt. Das gilt für neun der zehn deutschen VW-Standorte. Lediglich das VW-Werk Osnabrück ist im Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie organisiert. Neben den fünf Werken in Niedersachsen war auch das Werk im hessischen Baunatal sowie die VW-Werke Chemnitz, Dresden und Zwickau vom Ausstand betroffen.

