Stand: 06.02.2024 11:11 Uhr Neue Flugroute: Landeanflug führt direkt über Hann.Münden

Ab November sollen Flugzeuge im Landeanflug direkt über der Stadt Hann.Münden (Landkreis Göttingen) fliegen. Das hat die Deutsche Flugsicherung mitgeteilt. Bisher führt die Anflugroute auf den Flughafen Kassel-Calden westlich an Hann. Münden vorbei. Der Landeanflug muss nach internationalen Vorgaben per GPS gesteuert sein. Dafür dürfe die Flugroute nicht mehr über den 472 Meter hohen Gahrenberg führen, sondern müsse verlegt werden, so die Flugsicherung. Die Stadt Hann. Münden ist von den Plänen überrascht und kann die Argumentation nicht nachvollziehen. Der Berg sei schon vorher da gewesen und könne problemlos überflogen werden, so Stadtplaner Siegfried Pflum im Stadtentwicklungsausschuss.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.02.2024 | 07:30 Uhr