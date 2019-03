Stand: 03.03.2019 19:55 Uhr

Narren trotzen Schmuddelwetter beim Schoduvel

Aufwendig geschmückte Wagen, Fanfarenzüge und Tanzgruppen: Beim Schoduvel in Braunschweig haben am Sonntag nach Veranstalterangaben 200.000 Zuschauer den großen Umzug genossen und natürlich kräftig mitgefeiert. Das Wetter war nicht optimal, doch davon ließen sich die Narren an der Strecke und auf den Wagen nicht beeindrucken. Frei nach dem Motto "Lachen, tanzen überall, so feiert Brunswiek Karneval" ließen es die Jecken krachen. Um genau 12.40 Uhr hatte sich der Zug in Bewegung gesetzt, tonnenweise Süßigkeiten, Stofftiere und Kinderspielzeug wurden in die Menge geworfen. Zuvor hatten Zehntausende Karnevalsfans am Sonnabend mit Umzügen in Damme, Osnabrück und Hannover die närrische Saison in Niedersachsen eingeläutet.

Weitere Informationen Ihr Bild vom Schoduvel-Umzug 2019 Waren Sie beim Schoduvel in Braunschweig dabei? Hier finden Sie die Bilder, die unser Fotograf beim großen Karnevals-Umzug 2019 in der Löwenstadt gemacht hat. mehr

Polizei: "Ruhiger und problemloser Einsatz"

Die Polizeibeamten, die beim Schoduvel im Einsatz waren, verlebten einen vergleichsweise ruhigen Tag. "Abgesehen von wenigen Körperverletzungen und anderen Streitigkeiten, wie sie bei derartigen Großveranstaltungen vorkommen können, verlief der polizeiliche Einsatz ruhig und problemlos", teilte die Polizei Braunschweig mit. Das Einsatzkonzept mit rund 600 Beamten, die rund um den Schoduvel für die Sicherheit sorgten, sei aufgegangen.

Schoduvel: Längster Zug im ganzen Norden

Der Schoduvel, größter Karnevalsumzug im Norden, ist mit mehr als sechseinhalb Kilometern auch der längste Karnevalsumzug Norddeutschlands. Mit dabei waren in diesem Jahr etwa 5.000 aktive Teilnehmer in Musik- und Spielmannszügen und rund 140 Motivwagen. Die Innenstadt von Braunschweig war am Sonntag zu großen Teilen für den Verkehr gesperrt. Auch beim Schoduvel war wieder ein Fotograf für NDR.de unterwegs, um die besten Bilder vom Umzug und die schönsten Kostüme festzuhalten.

Schoduvel: Braunschweigs Karnevalsumzug in Bildern



















































Älter als der Kölner Karneval

Der Schoduvel ist älter als der Kölner Karneval, denn der Begriff lässt sich bis ins Jahr 1293 im Braunschweiger Stadtbuch zurückverfolgen. Er bezeichnete demnach einen alten Brauch, durch Lärm, Verkleidung und erschreckendes Gebaren die bösen Geister der Kälte, des Todes und der Gefahr zu vertreiben. "Scho" steht dabei für scheuen - "duvel" für den Teufel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.03.2019 | 10:30 Uhr