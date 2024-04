Stand: 23.04.2024 09:07 Uhr Nachwuchsmangel: Kinderschutzbund Holzminden steht vor dem Aus

Der Kinderschutzbund in Holzminden steht vor dem Aus. Der Vorstand hat allen 13 Beschäftigten in den Beratungsstellen oder auch bei der Familienhilfe gekündigt. Nun soll am 3. Mai eine Mitgliederversammlung entscheiden, ob der Ortsverein Holzminden aufgelöst wird. Die stellvertretende Vorsitzende Cathrin Friedrichs begründet den Schritt damit, dass alle ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder schon älter seien und nicht mehr weiter machen wollten. Jüngere ehrenamtliche Nachfolger hätten sie nicht gefunden. Um einen hauptberuflichen Geschäftsführer einzustellen, fehle dem Kinderschutzbund in Holzminden das Geld. Der Landesverband Niedersachsen weiß von diesen Problemen. Diese seien aber nicht neu, eine negative Tendenz gebe es bereits seit 20 Jahren, sagte die Landesvorsitzende Daniela Rump. Seitdem hätten sich von 64 Orts- und Kreisverbänden acht aufgelöst. Das Problem sei, dass es zunehmend schwer sei, Ehrenamtliche zu finden.

