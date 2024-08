Stand: 28.08.2024 14:52 Uhr Nachbarn mit Waffe bedroht: Spezialkräfte in Einbeck im Einsatz

Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Einbeck hat ein 42-jähriger Bewohner am Dienstag seine Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht. Das teilte die Polizei mit. Nach einem Notruf der Bewohner sperrten daraufhin zahlreiche Einsatzkräfte den Gefahrenbereich weiträumig ab. Eine Verhandlungsgruppe der Polizeidirektion Göttingen habe zunächst versucht, Kontakt zu dem 42-Jährigen aufzunehmen. Der Mann hatte sich aber in seiner Wohnung verschanzt und verweigerte die Kommunikation, so die Polizei. Daraufhin wurde eine Spezialeinheit der Polizei Niedersachsen angefordert. Schließlich verließ der Mann unbewaffnet seine Wohnung und stellte sich ohne Widerstand. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zwei Schreckschusswaffen - Hieb- und Stoßwaffen, die nun waffenrechtlich untersucht werden, hieß es. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 42-Jährige noch am Dienstagabend aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min