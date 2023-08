Stand: 07.08.2023 08:32 Uhr Nach langer Pause: Wieder Ausflugsschiff auf der Fulda unterwegs

Das Ausflugsschiff "MS Weserstein“ ist seit dem Wochenende wieder auf der Fulda zwischen Hann. Münden (Landkreis Göttingen) und Kassel in Hessen unterwegs. Die Tour war seit 2016 nicht mehr möglich. Grund war eine defekte Schleuse, die aufwendig saniert werden musste. Nach sieben Jahren Pause fährt die "MS Weserstein" jetzt wieder. Und zahlreiche Passagiere nutzten die Gelegenheit am Sonntag. Mit insgesamt 150 Tickets sei das Schiff in beiden Fahrtrichtungen ausgebucht gewesen, so der Betreiber. Pro Richtung braucht die 27 Meter lange "MS Weserstein" rund vier Stunden. In diesem Jahr soll die Tour noch viermal angeboten werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.08.2023 | 06:30 Uhr