08.04.2025 17:47 Uhr Nach Unstimmigkeiten: VW entfristet 370 Arbeitsverträge

Volkswagen entfristet 370 Arbeitsverträge von Beschäftigen im Wolfsburger Werk. Wie der Autobauer am Dienstag dem NDR Niedersachsen mitteilte, kam der Konzern nach einer "rechtlichen Bewertung" zu dem Entschluss, dass es zu keiner Beendigung der 2024 verlängerten Arbeitsverträge kommt. Ursprünglich sollten die befristeten Arbeitsverträge der VW-Beschäftigten im Werk Wolfsburg am 15. April enden. Nachdem die Mitarbeitenden per Brief über das Vertragsende informiert worden waren, kamen nach Angaben des Betriebsrats Zweifel daran auf, ob die Befristung rechtmäßig sei. So sei aus Sicht des Betriebsrates im vergangenen Jahr keine erneute Befristung zustande gekommen. Damit hätten sich die Verträge in unbefristete umgewandelt. Wegen der im Dezember vereinbarten Beschäftigungssicherung könnten diese nicht ohne Weiteres gekündigt werden, hieß es kürzlich vom Betriebsrat.

