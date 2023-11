Stand: 06.11.2023 17:58 Uhr Nach Unfall in Nörten-Hardenberg: 92-Jähriger stirbt in Klinik

Knapp eine Woche nach einem schweren Autounfall auf der B3 bei Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) ist ein 92 Jahre alter Mann gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Senior am Sonntag seinen schweren Verletzungen in einem Göttinger Krankenhaus erlegen. Der Unfall ereignete sich am 31. Oktober: Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte eine 58-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen den Wagen des 92-Jährigen übersehen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen und schleuderten anschließend von der Fahrbahn gegen die angrenzende Schutzplanke. Neben dem 92-Jährigen wurden drei weitere Personen leicht verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden an beiden Autos und der Schutzplanke auf mindstens 17.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.10.2023 | 17:00 Uhr