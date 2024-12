Stand: 18.12.2024 09:28 Uhr Nach Unfall: Stadtbahnen in Braunschweig durch Busse ersetzt

Nach einem Unfall an der Münchenstraße in Braunschweig ist die Oberleitung der Stadtbahnlinien 3 und 5 am Dienstagmorgen schwer beschädigt worden. Wie die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) mitteilte, bleibt der Betrieb auf beiden Linien deshalb bis mindestens nach den Weihnachtsferien eingeschränkt. Zwischen den Haltestellen Friedrich-Wilhelm-Platz und Weststadt beziehungsweise Broitzem fahren ersatzweise Busse. Trotz des Einsatzes aller verfügbaren Fahrzeuge könne der Schienenersatzverkehr die Kapazitäten der Stadtbahnen nicht vollständig auffangen, so die BSVG. Besonders im Schüler- und Berufsverkehr müssen sich Pendlerinnen und Pendler auf überfüllte Busse und Verspätungen einstellen. Die Reparatur der beschädigten Oberleitung sei laut BSVG technisch aufwendig und werde in den Weihnachtsferien durchgeführt. Folgende Linien sind betroffen:

Linie 3 verkehrt nach regulärem Fahrplan zwischen Volkmarode - Rathaus - Fr.-Wilhelm-Platz (an der Oker), zurück über J.-F.-Kennedy-Platz - Rathaus - Volkmarode

Linie 5 verkehrt nach regulärem Fahrplan zwischen Hauptbahnhof - Schloss - Fr.-Wilhelm-Platz (an der Oker), zurück über J.-F.-Kennedy-Platz - Schloss - Hauptbahnhof

SEV 3 verkehrt zwischen Weststadt/Saalestraße - Fr.-Wilhelm-Platz (an der Oker) und zurück, bis zirka 8 Uhr alle 15 Minuten, zwischen 8 und 20 Uhr alle 20 Minuten und ab 20 Uhr alle 30 Minuten

SEV 5 verkehrt zwischen Broitzem - Fr.-Wilhelm-Platz (an der Oker), bis 6 Uhr alle 30 Minuten, ab 6 Uhr bis zirka 8 Uhr alle 15 Minuten, zwischen 8 und 20 Uhr alle 20 Minuten und ab 20 Uhr alle 30 Minuten

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr