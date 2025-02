Stand: 26.02.2025 11:47 Uhr Nach Überfall auf Kiosk: Polizei fahndet öffentlich

Die Polizei Braunschweig fahndet mit einem Video und einem Foto nach einem Mann, der versucht haben soll, einen Kiosk in der Stadt auszurauben. Die Tat ereignete sich am Dienstag, den 18.02.2025, abends in der Kastanienallee. Der Täter bedrohte den Mitarbeiter mit einem Schlagstock und forderte Geld aus der Kasse. Auch als er auf Mobiliar einschlug und den Mitarbeiter weiter bedrohte, ließ sich dieser nicht einschüchtern und verweigerte die Herausgabe des Geldes. Der Unbekannte soll mit einem schwarzen Tuch maskiert gewesen sein, er trug eine schwarze Jacke und dunkle Jeans. Er soll etwa 1,70 Meter groß sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 entgegen.

