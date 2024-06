Stand: 09.06.2024 16:31 Uhr Nach Streit: Bischof Wilmer besucht Gemeinde in Wolfenbüttel

Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer ist dankbar, dass der Streit mit Pfarrer Matthias Eggers aus Wolfenbüttel samt Rücktrittsgesuch beigelegt wurde. Er sei froh, dass man erste Schritte auf einem künftigen gemeinsamen Weg gehen konnte, sagte Wilmer am Sonntag bei einem Besuch in Eggers Gemeinde. Am Vormittag hatten beide in Wolfenbüttel einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert. Eggers hatte dem Bischof vorgeworfen, beim Thema sexueller Missbrauch von Kindern im Bistum Hildesheim zu zögerlich aufzuklären. Trotz weiterhin bestehender Differenzen sei das gemeinsame Ziel nun, Fälle sexualisierter Gewalt in der Kirche aufzuarbeiten, sagte Wilmer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.06.2024 | 16:00 Uhr