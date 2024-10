Stand: 09.10.2024 09:18 Uhr Nach Schlägerei: Spezialisten der Polizei suchen Fußballfans

Die Polizei hat eine spezielle Ermittlungsgruppe eingerichtet, um Fußballfans von Eintracht Braunschweig und Hannover 96 ausfindig zu machen, die sich am Sonntag nach dem Niedersachsenderby geprügelt haben. Das teilte die Polizei Braunschweig mit. Etwa 50 Hannover-Fans waren demnach in einen Gasthof in Adenbüttel im Landkreis Gifhorn gestürmt und hatten dort 150 Fans von Eintracht Braunschweig angegriffen. Nach der Schlägerei hatten Polizeibeamte mehr als zehn Fahrzeuge und mehrere Personengruppen kontrolliert. Auch in Krankenhäusern hätten Beamte nach Verdächtigen gesucht. Die aufgenommenen Personalien und Spuren sollen nun szenekundige Beamte aus Braunschweig und Hannover auswerten.

