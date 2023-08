Nach Reisebus-Unfall auf A2: Fahrer war offenbar nüchtern Stand: 06.08.2023 13:30 Uhr Der Fahrer des verunglückten Reisebusses hat offenbar nicht unter dem Einfluss von Alkohol gestanden. Bei dem Unfall am Samstagmorgen auf der A2 in der Nähe von Peine wurden 18 Menschen leicht verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest mit 0,0 Promille unauffällig. "Es gab auch keine anderen Ausfallerscheinungen", so eine Polizeisprecherin. Gegen den Busfahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Reisebus kam auf A2 von Fahrbahn ab

Der aus Österreich kommende Bus war mit 19 Insassen auf dem Weg nach Norwegen. An Bord waren ein neunjähriges Kind und 18 Erwachsene im Alter von 24 bis 74 Jahren. Gegen fünf Uhr früh kam der Reisebus zwischen den Anschlussstellen Peine-Ost und Hämelerwald in Fahrtrichtung Hannover von der Fahrbahn ab und stürzte in einem Graben auf die Seite. Einsatzkräfte konnten den Reisebus bergen und abschleppen. Dafür sei größeres Gerät erforderlich gewesen, hieß es seitens der Polizei.

Ursache für Bus-Unfall auf A2 bei Peine noch unklar

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Unfall hätte wesentlich schlimmer ausgehen können, sagte ein Rettungsdienst-Mitarbeiter vor Ort. Glücklicherweise habe sich der Bus nicht überschlagen. Die Unfallursache war zunächst unklar, weitere Beteiligte gab es den Angaben zufolge nicht. Die Ermittlungen würden andauern, so die Polizei.

